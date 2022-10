Le député de la Moselle Belkhir Belhaddad porte plainte après avoir été victime de propos racistes

"Je l'ai pris comme une véritable blessure", témoigne le député de la majorité présidentielle, Belkhir Belhaddad. Après sa réélection comme représentant de la première circonscription de la Moselle, en juin dernier, les équipes de campagne du député ont découvert une publication Facebook à caractère raciste.

Le post date du 19 juin, il a été publié sur le compte d'un homme, "visiblement habitant la circonscription", et est depuis toujours visible de tous les utilisateurs du réseau social Facebook.

voter un Arabe, notre population est polluée" - extrait de la publication raciste

Voici ce qu'on peut y lire : "Bravo la 1ère circonscription de Metz, voter un Arabe, notre population est polluée. Quand vos femmes seront voilées, qu'elles iront en piscine avec leur tenue de guerre et que vous, vous n'allez pas le droit d'y aller en short, vous pleurerez. Vous êtes lamentables et faites pitié. Vous ne devez même pas avoir le niveau BEPC tant vous êtes des CONS."

Le député veut aller plus loin dans la loi Avia

Belkhir Belhaddad a donc décidé de porter plainte le 28 juillet 2022. La procédure est en cours. "J'espère une réponse judiciaire forte", affirme le député. Et son avocat, Maître Xavier Iochum de préciser : "l'homme en question risque jusqu'à 1 an d'emprisonnement et 45.000 euros d'amende".

Le député Renaissance regrette le manque de réactivité de Facebook et affirme vouloir aller plus loin dans la loi Avia visant à lutter contre les contenus haineux sur internet.