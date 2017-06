Le député de la Somme Stéphane Demilly (UDI) élu co-président du groupe "Les Constructifs" à l'Assemblée Nationale

Stéphane Demilly, député de la cinquième circonscription de la Somme a été désigné co-président du groupe parlementaire "Les Constructifs" à l'Assemblée. Avec Franck Riester (LR) l'élu centriste prend les commandes de cette nouvelle formation prête à voter des textes proposés par la majorité.

Les nouveaux visages de l'Assemblée Nationale apparaissent progressivement. Au premier jour dans l'hémicycle, chacun des groupes parlementaires a désigné son ou sa chef de file. Celui rebaptisé "Les Constructifs" sera co-présidé par Stéphane Demilly (UDI) et Franck Riester (LR). Tous deux ont été désignés par leurs pairs pour représenter cette nouvelle formation qui, comme son nom l'indique veut mener une politique constructive avec la majorité composée par les élus de La République en Marche.

Il y a eu un séisme politique

Réélu dès le premier tour des élections législatives dans la cinquième circonscription de la Somme, Stéphane Demilly rappelle qu'il a fait campagne sur cette ligne : "voter les textes de lois en fonction de leur qualité intrinsèque et non pas de la couleur appréciée ou non de leur auteur". Pour autant, le futur ex maire d'Albert ne dira pas amen à tout. "Il faut une opposition dans le pays mais il faut s'opposer de manière intelligente", explique le centriste.

Stéphane Demilly annonce d'ailleurs qu'il s'abstiendra lors du vote de confiance au gouvernement qui se déroulera le 4 juillet prochain. "Je pense qu'une majotité d'élu de notre groupe fera la même chose", poursuit le député samarien. Ce groupe des "Constructif" devrait compter 35 à 40 élus selon l'un de ses membres, Thierry Solère (LR) cité par l'Agence France Presse.