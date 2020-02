Le député de la Vienne Jacques Savatier missionné pour renforcer la cohésion dans les territoires

Le député LREM de la Vienne, Jacques Savatier, vient d'être missionné par le gouvernement pour établir un diagnostic des politiques en place dans les territoires afin d'améliorer leur articulation. Ces politiques peuvent concerner des sujets aussi variés que le logement, l'urbanisme, la mobilité, l'accès aux soins, la sécurité, les services à la personnes ou la vie culturelle et sportive. Le député doit notamment établir un état des lieux des attentes et des besoins des personnes en situation de vulnérabilité, en fonction de leur lieu d'habitation et de leur situation sociale. Il doit aussi dire si ces attentes sont prises en compte par les politiques publiques, et si non, comment elles pourraient l'être.

A partir de ces conclusions, Jacques Savatier devra formuler une série de propositions, à destination du ministre des solidarités et de la santé Olivier Véran, et de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales Jacqueline Gourault.