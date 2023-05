Le député de Lozère Pierre Morel-à-L'Huissier pour la création d’un ministère de la sécurité civile

Dans une tribune publiée sur lejdd.fr , le député Liot de la Lozère Pierre-Morel à l'Huissier et Yannick Monnet (GDR-PCF, député de l'Allier) plaident pour la création d'un ministère de la Sécurité Civile. Ils sont tous les deux co-présidents du groupe d'études sur les pompiers à l'Assemblée Nationale. Ils estiment qu'ainsi les services seraient mieux coordonnés.

Dans leur tribune ils rappellent que "soixante-douze mille hectares ont été ravagés par les incendies l’été dernier en France, soit l’équivalent de cent terrains de football ou de sept fois la surface de Paris.. (..) Plusieurs jours et nuits durant lesquels 50 000 professionnels et 200 000 citoyens volontaires ont tenu, pour maîtriser les flammes de ces mégafeux et permettre à de nombreux Français de ne pas avoir à quitter leur domicile."

Plus loin ils insistent : "il est de notre responsabilité de préparer l’avenir en renouvelant puis en sanctuarisant des moyens d’action."

Parmi leurs leviers d'actions : "Face à la crise du volontariat, nous plaidons pour une mesure phare : l’exonération partielle des cotisations à la charge de l’employeur pour chaque salarié sapeur-pompier volontaire employé dans le privé et une augmentation de la dotation globale de fonctionnement pour les collectivités publiques qui recrutent des volontaires. Lorsque vous êtes boulanger ou menuisier et que votre unique salarié, pompier volontaire, doit partir en intervention, comment faites-vous pour poursuivre votre activité ?"