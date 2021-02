Le député de Vendée Pierre Henriet sanctionné pour avoir traité une élue de "poissonnière"

Le député LREM de Vendée Pierre Henriet écope d'une sanction pour avoir traité l'Insoumise Mathilde Panot de "poissonnière" dans l'hémicycle. Le président de l'Assemblée nationale a annoncé cette décision ce mardi, selon des sources parlementaires. Richard Ferrand, également membre du groupe La République en Marche, a indiqué avoir appliqué à Pierre Henriet un "rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal", soit la privation pendant un mois du quart de l'indemnité parlementaire attribuée au député.

Les faits remontent au 2 février. Mathilde Panot avait réclamé "excuses" et "sanction" après cette "insulte sexiste".

"Si elle se sent à tort insultée, je la prie de bien vouloir m'excuser", avait réagi Pierre Henriet, tout en niant tout sexisme et en reprochant à Mathilde Panot de "vociférer à la tribune et couper la parole.