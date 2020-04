Le député des Alpes-Maritimes Eric Ciotti demande à repousser la rentrée scolaire au 2 juin

Le déconfinement, prévu à partir du 11 mai, n'a pas fini de susciter débats et passions. Le député des Alpes-Maritimes Eric Ciotti vient d'écrire au Premier Ministre pour demander à ce que la réouverture des écoles le 12 mai prochain soit repoussée au mois de juin, tout comme la rentrée des collégiens prévue par le gouvernement pour le 18 mai.

"Cette décision place des millions de familles dans l’inquiétude et la peur d’une rentrée aux contours flous et changeants, dans un contexte sanitaire délétère et toujours aussi préoccupant." écrit le député

Eric Ciotti qui salue pourtant l'objectif "louable et non avoué d’une rentrée pour accompagner la reprise économique et réduire les inégalités économiques et sociales du confinement" mais qui affirme dans le même temps qu'elle "ne peut s'imposer face aux impératifs de sécurité sanitaire."

Le député des Alpes-Maritimes conclut donc que la rentrée ne peut pas se tenir dans des conditions sereines à cette date et dans ces conditions. Il demande solennellement dans un courrier au Premier ministre de reporter la rentrée scolaire prévue le 11 mai à partir du 2 juin, date "mieux à même de garantir la sécurité des élèves, des enseignants et des personnels" selon lui.