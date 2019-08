Le député deux-sévrien Guillaume Chiche prêt à défendre la PMA pour toutes à l'Assemblée

C'était aujourd'hui le premier conseil des ministres de rentrée après la pause estivale. Année délicate en perspective pour l'Exécutif avec de gros chantiers comme la réforme des retraites et la PMA pour toutes. Sur ce dernier point, le député deux-sévrien Guillaume Chiche sera en première ligne.

Ca fait partie des chantiers de rentrée qui s'annoncent délicats pour le gouvernement : la question de la PMA pour toutes, la procréation médicale assistée étendue aux couples lesbiens. Guillaume Chiche, le député LREM des Deux-Sèvres, a été nommé co-responsable du texte avec Aurore Bergé, son homologue des Yvelines, également porte-parole du parti présidentiel. Le parlementaire niortais sera donc en première ligne des débats et devra défendre le projet de loi à l'Assemblée. Sur son profil facebook Guillaume Chiche déclare : " Je suis très attaché à une idéologie de liberté et d'égalité", et ajoute :