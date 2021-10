Le député du Calvados Christophe Blanchet menacé de mort

Christophe Blanchet, député MODEM du Calvados, annonce ce jeudi qu’il a porté plainte. Il a reçu des menaces de mort via un mail qui menace “de l’égorger comme un lapin”. L'élu dénonce une lâcheté derrière une adresse non identifiée.

Le député du Calvados Christophe Blanchet s’est manifesté auprès de la gendarmerie de Troarn ce jeudi matin pour porter plainte. Décision prise après la réception d’un mail menaçant (voir ci-dessous).

Christophe Blanchet s’est dit choqué par cette menace qu’il qualifie “d’inadmissible, intolérable et inexcusable. Et on ne doit surtout pas laisser faire, quel que soit le niveau de responsabilité politique que l'on peut avoir. Moi, j'ai décidé de porter plainte aussitôt. On ne s'attaque pas aux élus, on ne menace pas les élus. C'est ça la République”.

Le député élu en 2017 dans la circonscription qui englobe essentiellement la Côte Fleurie et une partie de la Côte de nacre, répond à son tour par une menace : “Celles et ceux qui s'amusent à cela, on va les retrouver parce que c'est bien beau de d'essayer de faire ça de manière très, très lâche derrière une adresse non identifiée. Mais quoi qu'il arrive, on va vous retrouver et vous allez assumer”.

Un autre député de la Loire, Jean-Michel Mis (LREM) a lui aussi reçu un courrier de menaces de mort, employant les mêmes mots.