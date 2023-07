Le député du Calvados Christophe Blanchet va faire le tour de sa circonscription... à vélo !

Cet été, pendant ses vacances, le député (MoDem) Christophe Blanchet va parcourir à vélo 700 km ! L'actuel député va les réaliser dans sa 4ᵉ circonscription du Calvados, du 31 juillet au 9 août, à travers le Pays d'Auge et la Côte Fleurie.

ⓘ Publicité

Une tournée sportive qu'il avait déjà réalisée en 2021 et que le député a voulu renouveler pour rencontrer les élus, les citoyens et jouer son rôle politique sur le terrain. Le député a acquis en avril un camping-car, qui le suivra sur toute sa tournée, à son effigie, pour échanger avec les différents habitants. Entretien.

FBN : Pourquoi avez-vous décidé de réitérer le tour de votre circonscription à vélo ?

Christophe Blanchet : "J'ai décidé de recommencer pendant mes vacances, de consacrer ces dix jours à ma circonscription en la parcourant à vélo, à la rencontre de toutes celles et ceux qui vont venir me voir et de rencontrer à nouveau les élus des 117 communes, les acteurs économiques, associatifs, avec des temps d'échange, de rencontres, des temps de complicité aussi parce que dans cette rencontre, il y a des moments très fraternels et très sympathiques. Ça fait du bien d'être sur le terrain et de voir notre beau territoire différemment qu'en voiture".

FBN : Ça vous permet aussi de vous rapprocher tout simplement du peuple, des gens ?

C.B : *"*Le reste de l'année, évidemment, je reste accessible et je parcours ma circonscription quand je le peux et quand je ne suis pas à l'Assemblée. Là, je consacre un temps de dix jours où je suis uniquement sur le terrain, avec un camping-car que j'ai aménagé depuis le mois d'avril, qui me permet d'aller au contact des habitants de ma circonscription qui n'ont pas les moyens pour venir me voir sur ma permanence de Merville-Franceville parce qu'ils n'ont pas de véhicule, parce qu'ils habitent beaucoup trop loin. Je pense à notre démocratie, avec une envie de montrer aux Françaises et Français, que vous avez des élus et en l'occurrence, vous avez un député qui est là près de vous".

FBN : Vous voulez aussi véhiculer un message de "respect envers l'élu" ?

C.B : "Quand vous arrivez en short, baskets, tee-shirt dans une commune, Les personnes qui voudraient être un peu véhémente contre vous le font, mais avec beaucoup plus de respect, Moi, je suis pour la discussion, je suis pour la confrontation des mots, la prévention verbale plutôt que la confrontation physique et la confrontation intelligente. Si ce tour vélo permet à des personnes d'avoir des explications, un dialogue apaisé, d'opposition évidemment, mais constructif, et je pense que l'on y gagne tous".

FBN : Vous allez pouvoir vous approprier les différents sujets locaux...

C.B : "C'est essentiel pour moi parce que sur toute la circonscription, j'ai six interco différentes, il y a donc six territoires différents. Quand on est du côté de Caen la Mer, avec une densité de population de 700 habitants au kilomètre carré, ce n'est pas la même chose du côté de Cordebugle, avec 47 habitants kilomètre carré. On n'a pas les mêmes enjeux que quand on est à Honfleur, avec une ville ultra-touristique, avec des sujets notamment d'Airbnb, de logement. Ce n'est pas la même chose si l'on arrive à Pont l'Évêque, au cœur de notre pays d'Auge. Donc d'avoir des témoignages de personnes qui vont me témoigner des problématiques, des sujets récurrents, quel que soit le territoire, ça veut dire qu'il y a un sujet. Tous les soirs, j'ai un petit bloc-notes de ce que l'on a pu me dire, je regroupe tout cela et ça me permet au niveau national de légiférer sur des points. Il y a des sujets qui vont concerner la région et je ferai comme il y a deux ans. Je dis tiens, voilà ce que j'ai vu qui concerne la région. Il y a des sujets qui concerneront le département et je sais que Jean-Léonce Dupont, (le président du Conseil Départemental du Calvados) est preneur de certains retours. Ce n'est que du positif".