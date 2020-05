Le député du Doubs Eric Alauzet fait partie de la nouvelle association "En commun" au sein de LREM

Eric Alauzet fait partie des 46 députés signataires d'une tribune qui annonce la création d'une nouvelle association. Baptisée "En commun", cette association rassemble des élus de La République en Marche à sensibilité sociale et écologique. Et c'est tout l'objectif de leur démarche : que la transition énergétique et la solidarité soient des piliers de la politique de la majorité pour la suite du quinquennat.

Juste après le neuvième groupe

Cette association est créée dans la foulée du neuvième groupe à l'Assemblée Nationale, qui regroupe lui des marcheurs frondeurs. Mais pour le député du Doubs, Eric Alauzet, "ce n'est pas une réaction" à ce neuvième groupe. Il explique que "les périodes de crise font émerger des initiatives" et que les deux s'inscrivent dans ce cadre.

C'est une association fondée par la loyauté

En revanche, il note bien des différences saillantes entre le neuvième groupe et "En commun": "C'est une association qui est fondée par la loyauté. On s'en engagé avec un candidat, un Président, une majorité... donc en ce sens, on bien différent." Eric Alauzet note aussi "la volonté de faire à l'intérieur et non pas en dehors car quand on sort, on est très vite embarqué dans des discours plus critiques, protestataires et moins créatifs au fond."

à lire aussi Un neuvième groupe de députés créé à l'Assemblée nationale, le parti présidentiel perd la majorité absolue