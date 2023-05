Le député du Doubs Nicolas Pacquot décline l'invitation des syndicats à travailler un mois à l'usine

"Afin que vous puissiez vous prononcer en toute connaissance de cause [sur la réforme des retraites le 8 juin], et mesurer les conséquences de votre vote, nous vous proposons de venir passer le mois qui vient sur un poste de la chaine de montage de l’usine PSA-Stellantis de Sochaux." Telle était l'invitation lancée ce vendredi, par l'intersyndicale du Pays de Montbéliard, au député Renaissance du Doubs, Nicolas Pacquot. L'élu a finalement répondu ce lundi, par la négative.

"Je n'oublie pas non plus d'où je viens"

La réponse de l'élu à cette invitation (un brin provocatrice, il faut bien le dire), se veut très mesurée. Il remercie d'ailleurs les syndicats pour leur proposition. "J’aurais aimé pouvoir y répondre favorablement", assure-t-il, "cependant, le mandat qui m’a été confié démocratiquement en juin dernier m’oblige". Impossible selon lui de concilier son agenda parlementaire avec un mois de travail à la chaîne de montage. Poste qui, selon les syndicats, devaient l'obliger à se "lever une semaine sur deux à 4 H du matin", et de rentrer chez lui à 22h la semaine suivante.

"Je mesure pleinement la pénibilité des métiers en production et des horaires de doublage pour les avoir pratiqués", affirme le député, "en ligne de nuit ou de VSD (à temps plein), tout en poursuivant mes études. Par ailleurs, je n’oublie pas non plus d’où je viens, mes parents ayant travaillé tous les deux comme ouvriers chez Peugeot." L'élu du Doubs conclut son propos en assurant que la réforme des retraites a permis des avancées sur la prise en compte de la pénibilité, et que sa porte reste ouverte aux syndicats "comme à toute personne respectueuse des valeurs républicaines de la circonscription".

Courrier complet à lire ici :

