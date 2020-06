Le député du Gard Anthony Cellier va plancher sur la relance économique

C'est Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances qui a lancé ce groupe de travail composé de parlementaires de la République en Marche, du MoDem et d'Agir Ensemble. Son rôle : avancer des propositions pour élaborer le plan de relance, économique et écologique de la France après la crise sanitaire que nous venons de traverser. Anthony Cellier, le député de la 3e circoncription du Gard en est l'animateur. Il assure vouloir orienter les travaux de ce groupe "autour de la rénovation énergétique, de l'éco-conditionnalité des aides publiques de l'Etat et du développement de la mobilité électrique."