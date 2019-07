Le député du Libournais Florent Boudié vise la présidence des députés LREM

Libourne, France

Dans le cadre du remaniement interne de mi-mandat, le député du Libournais Florent Boudié a fait acte de candidature. Il a écrit aux 303 député(e)s de La République en Marche, pour leur faire part de ses intentions. Le Girondin dit croire : "à la nécessité d'assumer ce que nous sommes : un groupe politique", et souhaite "faire plus et mieux pour accompagner l'acte 2 du quinquennat".

Florent Boudié rappelle dans sa lettre qu'il a l'expérience derrière lui avec sept années de mandat. Il estime que "faire de la politique autrement, ce n'est pas se passer de politique". L'ancien socialiste plaide pour "affermir la coproduction avec l'exécutif".

Le député du Libournais est le seul candidat déclaré face au président actuel du groupe Gilles Le Gendre. D'autres élus pourraient se déclarer durant les dix jours restants. Le vote se déroulera les 23 et 24 juillet.