Le député du Nord Ugo Bernalicis invite à une réunion publique façon "one-man-show"

Pour les députés, c'est la période des réunions publiques de bilan de mandat. Dans la métropole lilloise, le député la France insoumise de la 2e circonscription du Nord, Ugo Bernalicis, tient la sienne ce vendredi 26 novembre, à Hellemmes, espace Acacias. Cela paraît banal dit comme ça, sauf que si vous habitez dans la circonscription, vous avez sans doute reçu l'un des 90.000 flyers que le député a distribués : ils ressemblent plus à une publicité pour un stand-up qu'à une invitation à une réunion politique.

Décalé

Sur la scène et sur les réseaux sociaux, Ugo Bernalicis fera le show ce vendredi soir, un rendez-vous baptisé "L'interro d'Ugo" : il promet un moment convivial, festif et interactif, qui renouvelle le genre, et attire un nouveau public. "Quand vous distribuez un matériel purement politique", constate l'élu, "vous touchez les gens qui s'intéressent à l'action politique. On essaye, par tous les moyens, d'intéresser les gens. Celui qui a le flyer entre les mains ne sait pas que c'est un matériel politique, tant qu'il ne l'a pas ouvert. Une fois qu'il l'a ouvert, j'espère qu'il va être intéressé par le côté un peu décalé".

Il a fait entrer la Moulins d'Ascq à la buvette de l'Assemblée

Ugo Bernalicis a donc mis les moyens. L'un des deux flyers est un triptyque : on le voit , costume gris, classique, bras croisés, avec cette question : "qui c'est celui-là ?". On ouvre, et à l'intérieur, la veste est ouverte, façon Super héro : on apprend qu'il a 32 ans, qu'il est membre de la commission des lois, spécialiste des questions de justice et de sécurité. Mais aussi qu'il est amateur de bière, qu'il a fait entrer la Moulins d'Ascq, fabriquée dans sa circonscription, à la buvette de l'Assemblée nationale, qu'il est fan de Marcel et son orchestre et geek à ses heures perdues.

On a trop souffert d'une politique triste, ennuyeuse

Lors de la réunion publique, Ugo Bernalicis sera donc sur scène, il répondra aux questions de la salle, il y aura de la musique et un coup à boire. Une manière aussi, pour lui, de lutter contre l'abstention et le désintérêt des citoyens pour la politique : "ce format permet de garder l'attention, de mieux faire passer les messages. On a trop souffert d'une politique triste, ennuyeuse, pénible. Si vous allez à une soirée conviviale, avec un échange sur le fond, de l'humour, c'est plus intéressant. L'idée, c'est que les gens reviennent la fois suivante".

L'invitation nous apprend aussi qu'il est le meilleur imitateur de Nicolas Sarkozy. Mais impossible de l'obtenir en avant-première.

Pas de pass sanitaire

Comme il s'agit d'une réunion politique, le pass sanitaire n'est pas obligatoire, mais le masque, oui.