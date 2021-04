Présidentielle 2022 : le député nordiste Fabien Roussel candidat pour le Parti communiste

Fabien Roussel, le député communiste du Valenciennois, a été investi dimanche candidat à la présidentielle de 2022 par une large majorité (plus de 73%) des plus de 800 membres de la conférence nationale des communistes, réunis en visio-conférence ce week-end. Lors des deux précédentes élections présidentielles, en 2017 et en 2012, le Parti communiste était parti derrière Jean-Luc Mélenchon. Les quelque 50.000 adhérents communistes doivent encore valider la candidature de Fabien Roussel le 9 mai.

