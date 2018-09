Le député LR des Bouche-du-Rhône, Éric Diard est à l'origine de la création d'un groupe de supporters de l'OM à l'Assemblée nationale et au Sénat. Il était l'invité de France Bleu Provence ce jeudi 20 septembre.

Vitrolles, France

Un groupe de supporters de l'OM va voir le jour à l'Assemblée et au Sénat ! Un groupe crée par le député Les Républicains de Vitrolles, Éric Diard qui était l'invité de France Bleu Provence ce jeudi 20 septembre.

Déjà 35 députés et 4 sénateurs dans ce groupe de supporters de l'OM

Éric Diard explique qu'il a eu l'idée cet été : "J'ai envoyé une lettre aux députés il y a une semaine et j'ai déjà 35 députés qui sont partants, j'ai envoyé la lettre aux sénateurs il y a deux jours et la aussi j'ai quatre réponses, Bruno Gilles et le premier à avoir répondu". Il précise que presque toutes couleurs politiques sont représentées : "Il y a des membres de LREM, LR, mais aussi des Insoumis".

Pour créer du lien entre parlementaires mais aussi travailler sur le football

Pour Éric Diard c'est un moyen de créer du lien car l'Olympique de Marseille est fédérateur : "_L'OM rassemble bien au delà de notre région_, je le vois bien. Des députés de l'Ain, du Nord, de l’Aveyron, Paris, Vendée, Gers, Guadeloupe, Seine-Maritime, Sarthe bref des élus de vraiment touts la France sont fans des Marseillais". Il ajoute : "Et puis c'est aussi comme le veut Emmanuel Macron l'occasion de travailler sur l'avenir du football français et européen".