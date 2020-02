Le député isérois et médecin Olivier Véran remplace Agnès Buzyn comme ministre de la Santé

Le député et médecin Olivier Véran est nommé ministre des Solidarités et de la Santé, en remplacement d'Agnès Buzyn, a annoncé ce dimanche l'Elysée. Agnès Buzyn a été désignée comme candidate pour La République En Marche à Paris plus tôt dans la journée.