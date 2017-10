Le député Frontiste du Gard, Gilbert Collard, était dans la Loire vendredi soir

Dans la cadre d'un tour de France des fédérations, il est venu dialoguer avec les militants ligériens du Front National

Il veut avant tout rassurer la base, sans doute déçue , il l’admet, par les deux déconvenues des présidentielles et des législatives.

Pour lui ce ne sont que des péripéties de campagne et le potentiel du FN dans l'opinion n'a jamais été aussi fort.

Surtout quand le parti de Marine le Pen tire le bilan de ses erreurs et va lancer un renouveau du mouvement. Gilbert Collard pourtant ne veut pas que l'on parle de refondation ou de restructuration du parti

Gilbert Collard, le député FN du Gard Copier

Gilbert Collard s’est aussi amusé hier soir de la récupération des idées du FN autant à droite qu'à gauche

Il a notamment lancé une pique en direction de Laurent Wauquiez le probable futur président des Républicains qui selon lui récupère a tout va les idées du FN... mais selon lui ce n’est effectivement pas le seul a faire de la sorte. Le président de la république en fait autant

Gilbert Collard qui souhaite rendre la parole aux militants du FN a travers son tour de France et le prochain congrès du parti avec un débat le plus ouvert possible sur l’Europe, le changement de nom, le renforcement de la sécurité ou encore souveraineté de la France.