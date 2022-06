Le député gardois Yoann Gillet intègre la commission des lois de l'Assemblée nationale

Il a succédé à Françoise Dumas le 19 juin dernier, dans la première circonscription du Gard. L'élu RN Yoann Gillet intègre la commission des lois de l'Assemblée nationale. La commission des Lois constitutionnelles, de la Législation et de l'Administration générale de la République (souvent appelée plus simplement commission des Lois) est une des huit commissions permanentes. Des commissions composées chacune de 72 députés.

Domaines de compétences de la commission des lois : lois constitutionnelles, règlement, droit électoral, libertés publiques, Sécurité et sécurité civile ; droit administratif et fonction publique ; organisation judiciaire ; Droit civil, commercial et pénal ; droit de pétition ; Administration générale et territoriale de l'État ; Collectivités territoriales.

