Le député Hervé Mariton ne se représente pas aux élections législatives

Le député-maire Les Républicains de Crest (Drôme) indique ce jeudi matin qu'il n'est pas candidat aux élections législatives des 11 et 18 juin.

Hervé Mariton annonce ce jeudi matin qu'il a décidé de faire une pause. Il reste maire de Crest, mais veut trouver du travail dans le privé. Pour les législatives, il passe le relai à Paul Bérard, 33 ans, conseiller municipal de Montségur-sur-Lauzon.

Il est indispensable en politique de ne pas se répéter, de ne pas tomber dans la routine. J'ai envie de rebondir, j'ai envie de me renouveler, j'ai envie de me ressourcer. Et puis dans le chamboule-tout de la vie publique aujourd'hui, je pense qu'il est indispensable de réfléchir, de faire des propositions nouvelles, de garder des convictions fortes et en même temps de voir comment ses convictions fortes peuvent d'une manière nouvelle éclairer l'avenir. Et ça, ça ne se fait pas en gardant systématiquement la tête dans le guidon. Et donc je décide de marquer cette pause pour mieux rebondir.