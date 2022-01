Le député insoumis Alexis Corbière en meeting à Caen, pour lancer la campagne de Jean-Luc Mélenchon

Le député insoumis de Seine-Saint-Denis Alexis Corbière était en visite parmi ses soutiens à Caen samedi 15 janvier, pour lancer dans le Calvados la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon (LFI). Au cours d'une réunion publique à la maison de quartier de la Folie-Couvrechef, le député a eu l'occasion de revenir sur divers points du programme de Jean-Luc Mélenchon pour l'élection présidentielle de 2022.

Dans le public, entre 50 et 100 sympathisants, militants ou encore curieux, sont venus s'informer sur le programme de la France Insoumise pour la présidentielle. "La retraite à 60 ans, la lutte contre les violences faites aux femmes, le combat écologique et même la proposition de 6e République, toutes ces idées correspondent à mes opinions", estime Clémence, convaincue par la présentation.

On vit dans une société violente, où les idées d'extrême-droite sont banalisées.

Il y a aussi du ras-le-bol chez de nombreux militants : "On vit dans une société violente, où les idées d'extrême-droite , telles celles de Marine Le Pen ou Eric Zemmour, sont banalisées dans les discussions, déplore Magalie, alors qu'avec Jean-Luc Mélenchon, on a réellement un sentiment d'espoir pour l'avenir, véhiculé par les idées humanistes qu'il défend."

Certains curieux sont également venus pour s'informer, "pour me forger ma propre opinion, pour me confronter à d'autres idées politiques que les miennes", explique Gaspard, qui se dit plus à gauche que le parti de Mélenchon. "C'était très intéressant, ce sont des valeurs que je partage et qui, comme l'écologie, me semblent primordiales aujourd'hui, estime Manon.

Une campagne "sur le terrain"

Les porte-paroles de la France insoumise, à l'instar d'Alexis Corbière, multiplient les réunions publiques de ce type, "pour aller à la rencontre des militants, sur le terrain, pour sensibiliser les gens qui pourraient hésiter ou qui souhaitent découvrir le programme de la France Insoumise, explique Alexis Corbière, c'est comme cela que l'on construit une vraie campagne, avec un programme, des idées et en allant rencontrer les gens."

La soirée s'est conclue par une séance de dédicaces du dernier livre du député insoumis, Jacobins.