Le député Jean-Charles Larsonneur est candidat aux municipales à Brest

Il veut briguer la mairie de Brest ! Jean-Charles Larsonneur, 39 ans, annonce sa candidature aux élections municipales de 2026 ce mardi dans une interview au journal Le Télégramme . A deux ans et demi de l'échéance, il est le premier à se lancer dans une course qui semble plus ouverte que jamais, avec le départ probable de François Cuillandre, en poste depuis 2001.

Pas encore en campagne

Joint par France Bleu Breizh Izel, le député nous confirme qu'il s'y prépare dès à présent, en travaillant son projet. "Mais je ne suis pas encore en campagne, c'est bien trop tôt. Je fais mon boulot de député à 1.000%", précise l'ancien soutien d'Emmanuel Macron, aujourd'hui apparenté Horizons, le parti de l'ancien Premier Ministre Edouard Philippe. En cas de victoire, il prévoit bien de démissionner de son mandat de parlementaire.

Entré à l'Assemblée avec la vague des marcheurs en 2017, Jean-Charles Larsonneur avait été réélu à la surprise générale en 2022 en battant au second tour le candidat de la Nupes Pierre-Yves Cadalen (LFI) pour 118 voix (50,16%).