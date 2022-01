VIDÉO - Le député Jean-Claude Bouchet n'exclut pas de se présenter aux municipales à Cavaillon

Jean-Claude Bouchet candidat aux prochaines élections municipales à Cavaillon ? Invité de France Bleu Vaucluse ce mardi, le député Les Républicains, qui vient d'annoncer qu'il ne se représenterait pas en juin 2022 pour un quatrième mandat à l'Assemblée nationale, ne ferme pas la porte. Il renonce à son mandat de député car il estime qu'il est "normal de passer la main" et que "la politique a besoin d'un renouvellement". Mais il souhaite rester actif dans la politique locale et ne verra "en temps voulu" s'il se présente au mandat de maire.

France Bleu Vaucluse : Pourquoi ne serez-vous pas candidat après aux législatives en juin?

C'est un choix, d'abord, qui a été mûrement réfléchi. Ce n'est pas un coup de tête. Cela fait 20 ans que je fais de la politique, je viens de faire trois mandats, j'ai fait différents combats, tous gagnés, et j'estime que il est temps et normal de passer la main à une nouvelle génération de nouvelles personnes qui arrivent. La politique a besoin d'un renouvellement. J'ai été très présent sur le terrain, pendant 15 ans, et j'estime qu'il est normal que je ne m'accroche pas à un mandat. L'intérêt personnel doit s'effacer devant l'intérêt général et c'est ce que j'essaie de faire aujourd'hui.

Et pourtant, vous avez été investi par votre parti, Les Républicains, pour ces législatives. Qu'est ce qui a changé ?

J'ai été investi à la mi-décembre et j'avais bien dit à tout le monde que je prendrai ma décision en fin d'année. La fin d'année est arrivée. J'ai pris ma décision et voilà. Donc il n'y a rien qui a changé. Mais j'attendais cette date-là pour pour bien réfléchir et surtout pour prendre cette décision.

Dans la lettre que vous avez publiée ce week-end, vous annoncez que vous quittez "l'arène politique nationale". Ça veut dire que vous vous fermez pas complètement la porte à la politique locale nationale ?

Nationale, ça veut bien dire nationale. Aujourd'hui, nous sommes dans le cadre d'une législative et donc de la politique nationale. J'ai décidé de ne pas me représenter. Après, tout reste ouvert, ou pas, pour des échéances futures. Mais je verrai ce que je ferai en temps voulu. On va continuer à être actifs sur le terrain et dans quatre ans, on verra ce qui se passera.

Il n'est plus possible aujourd'hui de cumuler un mandat de maire et un mandat de député. vous prenez cette décision pour vous réserver la possibilité d'être candidat aux municipales ?

J'aurais pu, comme je l'ai fait en 2017, me présenter pour être député, être élu et puis démissionner. Si je voulais faire un mandat de maire, j'aurais pu faire cela. Mais je préfère scinder chaque chose. Le national, j'arrête parce que je veux passer la main à d'autres personnes. Dans quatre ans, il y aura de nouvelles échéances et je verrai bien si je les prends en cours de route ou pas. Mais j'aime ce territoire, j'aime le Vaucluse, j'aime ma ville, donc je serai bien sûr toujours présent.

Vous dites "place aux jeunes". Mais n'est-ce pas difficile de faire émerger de nouvelles têtes aujourd'hui ?

C'est compliqué. Il faut que ça se prépare un peu à l'avance, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Donc oui, c'est plus compliqué, d'autant que les différents sondages montrent qu'il y a beaucoup d'abstention chez les jeunes pour les élections. C'est compliqué d'aller les chercher, il faut les préparer à l'avance et prendre le temps.

Savez-vous déjà qui sera le candidat Les Républicains dans votre circonscription aux élections législatives ?

Non, ce n'est pas à moi de le dire. On y travaille. Je pense qu'il y aura un beau tandem qui sera présenté. Quelqu'un du métier et quelqu'un de jeune, de plus jeune. Il faut de toute manière de la jeunesse. Il faut que politiquement, nous ayons des jeunes avec nous, justement pour que demain, ces jeunes prennent un peu plus de métier et soient vraiment accrocs sur le terrain.