Le député Laurent Garcia veut reconquérir Laxou

Laxou

C'est désormais officiel. Laurent Garcia, 49 ans, député soutien de la majorité En Marche entend reconquérir la mairie de Laxou en Mars prochain. Élu à l'Assemblée il y a 2 ans et demi dans la deuxième circonscription de Nancy, Laurent Garcia annonce ce mercredi sur France Bleu son désir de redevenir maire.

Depuis son départ pour le Palais Bourbon c'est son ancienne premier adjointe Laurence Wieser qui préside aux destinées de la ville. Depuis les relations ne sont pas au beau fixe entre les deux. Un duel se précise donc pour le printemps mais si Laurence Wieser n'a pas encore annoncé qu'elle entendait rempiler.

Pour justifier sa candidature, Laurent Garcia met en avant le futur redécoupage des circonscriptions "avec l'agrandissement annoncé, il va y avoir une myriade de communes et cela revenait, à mon avis, à ne plus assurer le rôle d'élu local au sens où moi je l'entends, fait de rencontres, de proximité et d'actes concrets qui changent la vie des gens. Et être élu local c'est mon ADN " conclue l'ancien maire qui compte donc bien le redevenir.