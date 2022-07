Le député Léaument à la rescousse de la CGT dans l'affaire de la maison des syndicats de Châteauroux

Le bras de fer est toujours engagé entre la CGT et la mairie dans l'affaire de la maison des syndicats. Depuis 19 ans, la mairie de Châteauroux demande que les occupants du site, à savoir FO, la CFDT et la CGT, payent les charges inhérentes au lieu.

Au terme de deux décennies de procédure judiciaire, la Ville a obtenu gain de cause et, à compter du 1er juillet 2022, elle peut réclamer le paiement du loyer ainsi que les arriérés. Si "le conflit est réglé avec FO depuis 5 ans" précise la mairie, et que "le dialogue est bien entamé avec la CFDT", le statu quo demeure avec la CGT, troisième occupante du site, qui appelait d'ailleurs à une manifestation contre la position de la mairie, mercredi 6 juillet.

Le député de l'Essonne, le castelroussin Antoine Léaument, élu Nupes, est venu à la rencontre de la CGT ce samedi 9 juillet : "Ca me semble être un sujet important qui mérite mon soutien parce qu'on ne peut pas compter sur les deux députés de l'Indre pour soutenir la CGT (NDLR : François Jolivet, élu majorité présidentielle et Nicolas Forissier, élu LR). J'irai partout où il n'y a pas d'élu NUPES pour porter la voix des citoyens".

Le député insiste, la rencontre avec les deux parties s'est faite à sa demande, pour "trouver une sortie par le haut qui convienne aux deux. Ni la CGT n'a intérêt à ce que ca continue, ni le maire a intérêt à expulser un syndicat ! Et s'il le faisait, je serais là pour défendre la CGT".

De son côté, le maire de Châteauroux, Gil Averous, se dit ouvert au dialogue : "Je n'ai jamais refusé de rencontrer la CGT... Aujourd'hui, il y a une décision de justice qui s'applique. La CGT doit plus 1 million d'euros d'arriérés de loyer. Nous ne pouvons pas remettre en cause cette décision. Nous allons émettre les titres de recette la semaine prochaine. Mais je suis ouvert à la discussion pour régulariser la situation."

Antoine Léaument envisage de porter l'affaire sur un plan législatif, même s'il admet que pour le cas de Châteauroux, la décision de justice met un terme au débat. "Il y a une situation qui prévaut depuis 1901 mais qui n'a pas de cadre législatif. On pourrait porter une proposition de loi sur ce sujet pour protéger ce droit des syndicats à exercer leur activité dans des locaux qui sont mis à disposition". Proposition de loi qui, si elle aboutissait, ne concernerait donc pas la situation de la maison des syndicats de Châteauroux.