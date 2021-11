Le député Les Républicains de la 5eme circonscription de Vaucluse dresse son bilan de fin de mandat

Le vice-président du groupe Les Républicains rappelle s'être investi dans la commission permanente des finances ou avoir présidé l'enquête sur les énergies renouvelable et la transition énergétique. Lors de cette enquête il a insisté sur la facture énergétique des français : « A cette occasion j’ai demandé des comptes sur l’argent prélevé sur la facture de carburant et qui vient alimenter la transition dite verte notamment les éoliennes ou le soutien à certaines filières. Je me suis aussi occupé du fioul, ces certificats d’économie d’énergie. Et ça a quand même montré que l’on prélevait beaucoup d’argent et qu’en terme de CO2 ce n’est pas bon du tout parce qu’on investissait massivement pour sortir du nucléaire. Et puis on a eu récemment une nette réorientation de la politique énergétique d’Emmanuel Macron puisqu’il a annoncé qu’on réinvestissait dans les centrales nucléaires. »

La proposition du ‘’reste à vivre’’ durant la crise des gilets jaunes

Julien Aubert n'a pas manqué d'évoquer l'épisode social des gilets jaunes, une période où à l'assemblée il aura proposé à ce moment une nouvelle formule pour calculer les allocations ou même la retraite : « J’ai essayé alors de proposer des mesures sociales qui étaient différentes et qui serviraient aujourd’hui notamment le fait qu’on réfléchisse en terme d’allocations ou de retraite non pas sur le revenu nominal. Par exemple en disant ‘’on s’engage pour mille euros de retraite ou ‘’on s’engage pour que vous ayez sept cent euros d’allocation mais qu’on s’attache au ‘’reste à vivre’’. C’est-à-dire qu’est-ce qui vous reste une fois que vous avez enlevé l’énergie, les transports, le logement. Parce qu’il vaudrait mieux que l’état dise ‘’bien voilà, moi je m’engage _à ce que le reste à vivre après ces dépenses-là soit supérieur au seuil de pauvreté_’’. Ce qui fait que vous sauriez que vous avez un vrai reliquat substantiel et pas quelques euros comme je le rencontre fréquemment. »

Un bilan de fin de mandat très détaillé que le député propose en téléchargement sur son site. Julien Aubert déclare aussi qu'il portera toute son attention cette semaine au débat sur la proposition de loi allongeant le délai d’interruption volontaire de grossesse de 12 à 14 semaines. Proposition à laquelle il n'est pas vraiment favorable.

Quant au congrès Les républicains du 1er au 4 Décembre au terme duquel sera désigné parmi les cinq candidats à l'investiture pour l'élection présidentielle celle ou celui qui sera choisi. Si le mouvement "Osez la France" dont Julien Aubert est président est resté neutre, le député vauclusien déclare volontiers qu'à titre personnel il soutient Eric Ciotti.