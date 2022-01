Le député Les Républicains du Jura, Jean-Marie Sermier, ne se représente pas aux législatives

Jean-Marie Sermier l'a annoncé à la presse samedi 15 janvier au matin, il ne sera pas candidat aux élections législatives de juin 2022. Après quatre mandats de député de la troisième circonscription du Jura, il veut "laisser la place à la jeunesse" et soutient la candidature de Justine Gruet, actuellement adjointe aux affaire de santé à la mairie de Dole.

Soutien à Justine Gruet, jeune adjointe à la mairie de Dole

Justine Gruet, 32 ans, devra être investie par la commission des Républicains. Mais elle a d'ores et déjà le soutien de Jean-Marie Sermier, l'ancien maire de Dole. Son suppléant n'est autre que Gérôme Fassenet, maire de Louvatange, président de la communauté de communes Jura nord et conseiller départemental du Jura.

Je n'ai plus les 200% d'énergie qu'il faut pour faire la navette entre le Jura et l'Assemblée" - Jean-Marie Sermier

"Les deux sont jeunes, lui est agriculteur, elle entre guillemets plus urbaine, ils sont très complémentaires", commente le député sortant, Jean-Marie Sermier, qui laissera son poste le 21 juin 2022. De son côté, s'il a décidé de ne pas se représenter, c'est parce que "je ne voulais pas du mandat de trop, là certains sont déçus de me voir partir, je préfère que ce soit dans ce sens-là", explique le député jurassien en souriant.

"Après 20 ans, je n'ai plus les 200% d'énergie qu'il faut pour bien remplir ma mission en faisant la navette entre Paris et le Jura", raconte le membre du parti Les Républicains. "Ce n'est pas toujours facile de prendre le train de 5h55, d'arriver à 8 heures à l'Assemblée, de rentrer le soir à Dole, tout en travaillant correctement sur tous les dossiers", mais le conseiller régional de Bourgogne-Franche-Comté n'est pas pour autant fatigué, il compte prendre part à la campagne de Justine Gruet et soutient Valérie Pécresse pour les présidentielles.

La société est de plus en plus violente" - Jean-Marie Sermier

Jean-Marie Sermier évoque aussi une société "de plus en plus violente, notamment avec internet et les réseaux sociaux". Lui n'a pas reçu de menace de mort comme certains de ses collègues, parmi lesquels les députés LREM du Doubs Barbara Bessot-Ballot et Denis Sommer. "Mais au sujet du projet de loi de pass vaccinal, j'ai reçu un mail qui me traitait de nazi", témoigne Jean-Marie Sermier. Mais il l'assure, ce n'est pas pour ça qu'il ne se présente pas, "c'est une décision mûrement réfléchie", conclut le viticulteur, qui entend bien maintenant "aller plus souvent dans les vignes avec mes petites filles".