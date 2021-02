Le député Les Républicains du Lot Aurélien Pradié tâcle Carole Delga sur sa gestion de la crise sanitaire

Alors que le député Les Républicains du Lot, Aurélien Pradié reconnaît qu'il n'a pas de solution "miracle" pour sortir de la crise sanitaire, il trouve aussi indécent d'évoquer dès maintenant les prochaines élections régionales et critique au passage la présidente socialiste d'Occitanie.

Celui qui a le "sentiment que le gouvernement navigue à vue depuis le départ" refuse toujours de se prononcer sur ses ambitions aux élections régionales en Occitanie. "Chacun ses priorités" assène Aurélien Pradié, alors que son parti n'a pas encore officiellement présenté de candidat pour les prochaines élections dans notre région. "Je suis député, l'obsession des régionales, je la laisse à ceux qui se soucient de leur carrière." Le numéro 3 du parti Les Républicains va jusqu'à parler d'indécence en période de crise comme celle que nous traversons.

Si Carole Delga consacrait un peu plus de force à gérer la crise, elle s'en porterait mieux

"Ce n'est pas du tout le moment" pour le député Les Républicains du Lot qui vient tout juste de présenter ses idées pour un plan de lutte contre la pauvreté. Avant de conclure "Si Carole Delga [ndlr : la présidente socialiste de la région Occitanie] consacrait un peu plus de force à gérer la crise, elle s'en porterait mieux."

Tout pour éviter un nouveau confinement

"Je serais très présomptueux si je vous donnais une solution miracle." Sous couvert d'une forme d'humilité, le député Les Républicains du Lot, Aurélien Pradié critique à demi-mot la politique mise en place par le gouvernement pour gérer la crise sanitaire. "Je suis hostile à une opération de reconfinement, une mesure dramatique pour la vie sociale, la santé... Tout ce qui permet d'éviter le reconfinement, je me paraît donc favorable", explique le secrétaire général des Républicains tout en affirmant que si le gouvernement les avait davantage écoutés, "nous n'en serions pas là". Sur la fermeture des frontières appliquée depuis ce week-end, par exemple, Aurélien Pradié assure l'avoir proposé avec Les Républicains depuis le début.

Il n'est pas moins critique sur la politique de vaccination mise en place en France. "Nous ne sommes pas à la hauteur", selon lui. "Très loin des grandes campagnes de vaccination lancées dans d'autres pays. Nous ne sommes tout de même pas le dernier pays du monde."

Un plan pour lutter contre la pauvreté

"Nous sommes à un moment où il est temps de se poser toutes les questions", alerte encore Aurélien Pradié. "On commence à voir les conséquences de ces reconfinements : sur la pauyvreté, sur les maladies plus prises en charge normalement, les conséquences économiques", détaille celui qui a présenté, ce dimanche dans Le Journal du Dimanche (article payant), ses idées pour lutter contre la pauvreté en France. Il propose notamment de mettre en place des chèques alimentaires pour les jeunes et les moins jeunes qui en ont besoin ou encore de créer des "jobs pour la nation" face à une population de 10 millions de personnes aujourd'hui sous le seuil de pauvreté.