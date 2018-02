France

Richard Ramos est un habitué des plateaux TV. Connu pour son combat contre la grande distribution, et pour avoir déversé une tonne d'oignons sur le parking d'Auchan Saint-Jean-de-la-Ruelle en octobre dernier, il était l'invité de l'émission C Politique, diffusée ce dimanche soir sur France 5.

Mais pour illustrer ses propos, il sort plusieurs barquettes de salades industrielles, ainsi qu'un document, qu'il présente comme une liste éditée par l'hôpital de Villejuif (Val-de-Marne) : "[Cette liste recense] les produits cancérigènes et les produits dangereux. Et le pire de tous, c'est l'additif E330 ! Il est en rouge partout." Il explique ensuite que cette liste classe les additifs en trois catégories : inoffensifs, suspects et toxiques-cancérigènes, et pointe la présence du fameux E330 dans plusieurs produits industriels.

Une rumeur plusieurs fois démentie

S'il existe effectivement plusieurs listes d'additifs (comme celle publiée en 2003 par l'UFC Que Choisir), celle de l'hôpital de Villejuif est complètement fantaisiste ! Elle a fait son apparition vers 1976, d'abord diffusée via des tracts photocopiés.

L'hôpital l'a démentie à plusieurs reprises, et en 1979, le Ministère de la Santé a même publié une circulaire pour alerter les préfets sur cette intox.

Quant à l'additif E330 dénoncé par Richard Ramos, et qu'il présente comme "le pire de tous", il s'agit en fait... d'acide citrique. Une substance que l'on retrouve naturellement dans les agrumes (et notamment dans le citron, d'où son nom). Cet acide est par ailleurs produit par l'organisme humain et il n'est pas cancérigène.

À trop forte dose, quelques effets secondaires

En revanche, consommé à des doses trop importantes il peut entraîner quelques effets secondaires. Cet acide est très utilisé dans l'industrie agro-alimentaire, car c'est un conservateur : on le retrouve dans quasiment toutes les boissons sucrées, et la plupart des plats préparés. C'est ce qui inquiète la nutritionniste orléanaise Agnès Bernardon : "Quand on en consomme trop, ça créée une acidose du corps, avec des pathologies comme des inflammations, des problèmes de calcium qui ne se fixe pas bien sur les os, un impact sur l'email des dents, etc. L'acide citrique n'est pas mauvais en soi. Je pense qu'il y a des additifs bien plus dangereux."

La situation est d'autant plus ubuesque que début janvier, Emmanuel Macron a promis une loi contre les fake news, et que c'est Richard Ramos, un député de la majorité qui propage cette vieille rumeur... sans vérifier ses sources !

Contacté par la rédaction de France Bleu Orléans, Richard Ramos n'a pas souhaité réagir.