Guillaume Larrivé, député LR de l'Yonne, plaide pour la "réconciliation nationale"

Le député LR de l'Yonne a invité notamment l'ancien Premier ministre Manuel Valls et l'ancien commissaire européen Michel Barnier. Il réagit aussi à l'actualité politique comme la nouvelle condamnation de Nicolas Sarkozy.

France Bleu Auxerre - Quelle est l'idée de ces rendez-vous pour la France ?

Guillaume Larrivé - C'est très simple, j'invite les habitants d'Auxerre et de l'Yonne dès 9h30 samedi pour partager une belle journée de débats. On va parler de la France, de l'avenir de notre pays, on va évoquer les questions de paix civile, de puissance. Nous allons le faire avec des républicains des deux rives. Cela peut surprendre que j'ai invité Emmanuel Valls mais j'ai de l'estime pour lui. Je ne suis pas toujours d'accord avec lui sur tous les sujets mais je pense que c'est quelqu'un qui a des choses à dire. Je suis content aussi de recevoir Michel Barnier parce qu'il a une grande expérience internationale. Il y a aussi d'autres personnalités qui viennent d'horizons différents, observateurs, intellectuels. J'ai envie que l'on se parle et que l'on échange avec le public.

L'image du politique est parfois écornée quand on voit encore la nouvelle condamnation de Nicolas Sarkozy pour financement illégal de sa campagne de 2012. Comment intéresser les français au débat démocratique ?

Ce qui compte c'est d'évoquer les sujets qui intéressent les français. Il y a beaucoup de buzz sur les chaînes d'info en continu et sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de polémiques et de violences. J'ai envie que l'on se pose et que l'on se parle. Samedi quand nous allons parler de la paix civile, on va parler immigration, sécurité, nation, communauté nationale, on va parler de rassemblement et de réconciliation. Nous allons parler aussi d'agriculture, d'industrie , d'emploi et de questions militaires, tout ce qui intéresse les Français. Quant à Nicolas Sarkozy que vous évoquez, j'ai eu la chance d'être un de ses collaborateurs au ministère de l'intérieur et à l'Elysée. Je ne renie rien de cette période où j'ai beaucoup appris à ses côtés. Je lui redis à la fois mon affection et ma reconnaissance.

Vous faites venir Michel Barnier, çà veut dire que vous soutiendrez sa candidature au congrès des républicains pour la présidentielle ?

Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. La politique n'est pas une course de petits chevaux. Ce qui m'intéresse vraiment c'est que l'on débatte pour de vrai. J'en ai marre d'une scène politique où les gens se tapent dessus sans jamais échanger un argument. C'est pour çà que j'ai réuni ce plateau samedi. le temps des élections viendra plus tard. Moi je veux participer à une action de réconciliation de la France avec elle même et des français entre eux. J'appartiens à un mouvement héritier du gaullisme. On a pas intérêt à la brutalité ni la radicalité.

L'un des thèmes samedi est de sauvegarder la paix civile, parce que nous sommes en guerre ?

Le scénario catastrophe de la guerre civile n'est pas totalement à exclure. Je veux être un de ceux qui construiront la paix civile, l'ordre public et la tranquillité, c'est à dire la capacité pour les honnêtes citoyens de vivre en paix et d'avancer dans leur vie.