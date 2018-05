Saint-Étienne, France

La proposition de loi part d'un constat simple : la France compte près de 6 millions de fonctionnaires dotés d'un statut avantageux : l'emploi à vie, l’évolution automatique des carrières, l'inamovibilité du statut. Sans parler du revenu salarial annuel moyen qui serait supérieur de 13% dans le secteur public et puis les fonctionnaires travaillaient en moyenne 1 594h par an contre 1 684 dans le privé. Bref, un statut inégalitaire selon le texte et qui ne correspondrait plus au contexte économique actuel.

Le député LR de la Loire Dino Ciniéri propose donc de réserver le statut de fonctionnaires aux agents exerçant une fonction régalienne : police, justice, gendarmerie, armée, diplomatie, finances et douane. Soit 700 000 agents environs. Pour les autres professions, les enseignants, le personnel hospitalier, il propose une embauche en CDI, comme dans le privé. Cela concernerait uniquement les nouveaux embauchés. Et non les personnels déjà en place.

Le député de la Loire estime que cela permettrait de faciliter les embauches (le statut de fonctionnaire serait dissuasif selon lui) et donc de limiter le recours aux vacataires. Il y aurait 900 000 vacataires et intérimaires actuellement dans la fonction publique.

Pour la députée La République en marche de l'Isère, Cendra Motin, il s'agit d'une proposition démagogique. Elle se dit "choquée" et dénonce du "fonctionnaires bashing".