Le député LR de Paris Pierre Lellouche quitte la vie politique, dégouté par "l'hystérie de la secte" Fillon

La charge est violente. Le député LR de Paris, Pierre Lellouche jette l'éponge, décide de se retirer de la vie politique et de rendre sa carte du parti. Il se dit "dégouté" après une campagne présidentielle vécue "comme une épreuve épouvantable"

PIerre Lellouche député LR de Paris quitte la vie politique et rend sa carte du parti.

A bientôt 66 ans et après 24 ans de mandat à l'Assemblée Nationale, j'ai la conviction que le moment est venu pour moi de laisser la place à la génération suivant

J’annonce mon retrait de la vie politique. Ma lettre à mes concitoyens https://t.co/Qnm8BGjBZg — Pierre Lellouche (@LellouchePierre) April 26, 2017

Pierre Lellouche égratigne dans une "lettre à ses concitoyens" son candidat François Fillon. Le candidat, vainqueur de la primaire de la droite et du centre, s'est maintenu "jusqu'au bout du suicide personnel et collectif". Résultat, "ma famille politique en est réduite à appeler à voter Emmanuel Macron". Une posture que Pierre Lellouche qualifie d'"incohérente" mais aussi de "périlleuse". Il estime que si on va au bout de la démarche, autant "retirer tous nos candidats en faveurs des siens" et à ce moment-là, le FN deviendrait "la seule force d'opposition".