Le député LR du Lot Aurélien Pradié ne quittera pas son parti malgré un désaccord sur les retraites

La réforme des retraites est toujours au menu des députés cette semaine. Vendredi, le leader de la CFDT Laurent Berger dénonçait la recherche d'un "deal politique" entre Les Républicains et la majorité présidentielle plutôt que la volonté d'arriver à un "compromis social". Pour le patron des LR, Eric Ciotti, les conditions semblent réunies pour voter la réforme.

Toujours sur la même ligne

Chez LR, le député du Lot Aurélien Pradié continue de faire entendre son désaccord avec l'actuelle réforme des retraites. Le vice-président des Républicains semble de plus en plus en marge au sein de son parti. Pour autant, il le réaffirme ce lundi matin sur France Bleu Occitanie, il ne quittera pas sa famille politique.

"Je ne vais pas quitter les Républicains parce que certains ont des mouvements d'humeur et considèrent que si on n'obéit pas au doigt et à l'œil, on doit partir. Cette conviction, en plus, elle est juste, parce que je considère qu'elle ressemble aux valeurs de la droite puisqu'elle respecte profondément le travail. Je suis très serein, je suis député, j'ai été élu par mes concitoyens. Il n'y a pas de mandat impératif qui soit donné aux uns et aux autres. Je mène des combats auxquels je crois."

Dimanche, le patron des sénateurs LR Bruno Retailleau a estimé dans le JDD qu'Aurélien Pradié devrait quitter son poste de vice-président exécutif du parti s'il ne vote pas la réforme des retraites.

Aménager les carrières longues

La semaine dernière, Aurélien Pradié a fait une proposition sur les carrières longues. Le député LR du Lot réclame un ajustement du dispositif carrières longues. Il défend un amendement permettant à toute personne ayant commencé à travailler avant 21 ans de partir à la retraite au bout de 43 annuités de cotisation.