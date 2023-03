Le député LR du Territoire de Belfort Ian Boucard dénonce l'incohérence de la majorité à l'Assemblée

Les députés Renaissance et du Modem n'ont pas approuvé, ce jeudi, l'article premier de la proposition de loi portée par le parti Horizons pour lutter contre la récidive. Il a été rejeté par 98 voix contre 87, alors qu'il prévoyait d'imposer des peines minimales à ceux qui s'en prennent aux forces de l'ordre. Seuls Les Républicains et le Rassemblement National ont voté le texte, pourtant présenté par des alliés du parti présidentiel.

Dans une adresse à l'hémicycle publiée sur son compte Facebook , Ian Boucard, député LR du territoire de Belfort dénonce l'incohérence des élus de la majorité : « Vous ne pourrez pas toujours vous cacher derrière votre petit doigt. Il s'agit de savoir si vous votez avec celles et ceux qui endossent l'uniforme de la République et risquent leur vie pour assurer la sécurité des Français, ou si vous votez avec ceux qui pensent que la police tue et qu'il faut la désarmer », une référence à peine voilée aux propos du leader de la France Insoumise Jean-Luc Mélenchon.

Message au ministre de la Justice

« Vous faites maintenant de l'obstruction sur les textes de votre propre majorité ! » a lancé Ian Boucard à l'attention du garde des Sceaux Eric Dupont-Moretti, opposé au retour de toute forme de peine plancher , qu'il juge inefficace pour lutter contre la délinquance.