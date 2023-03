Le député LR Raphaël Schellenberger "envisage de voter la motion de censure" contre le gouvernement

A quelques heures de l'examen des motions de censure déposées contre le gouvernement , le député Les Républicains du Haut-Rhin, Raphaël Schellenberger, explique sur France Bleu Alsace qu'il "envisage de voter l'une des motions de censure".

"Je me donne encore quelques heures pour réfléchir à la façon de le faire, ce n'était pas forcément ma volonté à la fin de la semaine dernière lorsque les motions ont été déposées, j'espérais que ce week-end le gouvernement prendrait conscience de la gravité de la situation dans laquelle on est, de la tension qui traverse le pays. Je suis allé à la rencontre des habitants de façon discrète parfois informelle. Et surtout je me suis rendu compte que le porte-parole du gouvernement, les ministres, les responsables de la majorité, n'ont pas changé d'attitude, n'ont pas fait preuve de l'humilité qu'on attend d'eux. Et cela me pousse à envisager de voter une motion de censure".

Sur Europe 1, Aurélien Pradié, annonce également qu'il votera la motion de censure contre le gouvernement. Deux motions ont été déposées : celle du Rassemblement national et celle du groupe centriste des députés indépendants Liot (Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires). Elle seront examinées à 16h à l'Assemblée nationale.