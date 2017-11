Le député LREM Adrien Taquet propose de déménager l'Assemblée nationale à Marseille

Adrien Taquet, député La République en Marche des Hauts-de-Seine, se demande s'il faut "raser le Palais Bourbon" et déménager l'Assemblée nationale à Marseille. "C'est un fada", répond Dominique Tian, premier adjoint au maire de Marseille.

Ce mardi matin, sur France Bleu Provence, Adrien Taquet lance cette idée qui peut paraître saugrenue : "Plus rien n'impose qu'on reste dans le Palais Bourbon à Paris. Pour moderniser notre Assemblée et associer les citoyens, il faut peut-être aller à leur rencontre, sortir des murs."

"Et c'est un fan du Paris Saint-Germain qui vous dit ça : je suis amoureux de Marseille, je la trouve sublime et je trouve qu'elle n'occupe pas sa place en France et en Europe. Ce serait un moyen de redynamiser, de la remettre dans le centre du jeu. J'en serais ravi" - Adrien Taquet

Un "fada"

Dominique Tian, premier adjoint à la mairie de Marseille, lui oppose cette réponse cinglante ce mardi sur France Bleu Provence : "Je crois que c'est un fada. C'est une proposition un peu bizarre. Adrien Taquet n'en mesure peut-être pas les conséquences. On ne va pas rejouer la scission, l'exemple catalan. Le pouvoir est à Paris, c'est une évidence. Marseille est une capitale régionale et c'est déjà pas mal. Et même décentraliser certaines sessions, ça coûterait de l'argent."