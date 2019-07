Le député LREM de la Gironde Pascal Lavergne pris pour cible après son vote pour le Ceta

Monségur, France

C'est avec beaucoup d'émotion dans la voix que le député girondin de la majorité, Pascal Lavergne, revient sur les faits. Dans la nuit de mercredi à jeudi, du 24 au 25 juillet, des round-ballers tagués des mots "Ceta", "trahison", "menteur" ont été déposés devant sa permanence de Monségur, au nord de La Réole. Des bottes de paille ont également été empilées dans un champ lui appartenant, taguées d'une phrase "tu oublies d'où tu viens", "CETA". Pascal Lavergne a porté plainte.

"Je dénonce la méthode, lance l'élu, également agriculteur à Monségur, d'autant que c'est à Monségur, c'est la ville que j'ai administrée pendant des années, où je connais tout le monde. Ils auraient pu venir me voir, pas faire ça dans la nuit, dans l'anonymat !" Pascal Lavergne regrette profondément qu'aucune tentative de dialogue n'ait été initiée par les auteurs de ces tags, signés "JA". "Pour jeunes agriculteurs", dit le député girondin, qui affirme "tous les connaître dans le secteur".

Pascal Lavergne a découvert ces bottes de paille empilées en bord de route, sur son exploitation de Monségur - Pascal Lavergne

Ces tags sont apparus 24 heures après l'approbation par l'Assemblée nationale, de la ratification du Ceta. Pascal Lavergne fait partie des députés qui ont voté pour. Il dit s'en être expliqué sur sa page Facebook. L'élu dénonce donc un acte "lâche". "Pourquoi se camoufler dans la nuit ? lance-t-il encore, aller subtiliser le fruit de mon travail sur mon exploitation pour marquer des choses sur mon comportement, qui est un comportement démocratique. Il y a eu un débat dans l'Hémicycle et j'ai exprimé mon vote en ayant mes propres doutes, en ayant pesé le pour et le contre."

Son incompréhension est grande également face aux mots utilisés "menteur", "trahison" : "Quand on connaît le mec que je suis, c'est pas possible d'accepter ça, dans ma ville ? Non pas ça !"