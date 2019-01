Le député LREM de la Loire Julien Borowczyk se lance dans le grand débat national

Loire, France

Julien Borowczyk se lance dans le grand débat national. Le député En marche de la 6e circonscription de la Loire organise à partir de ce jeudi des réunions de concertation citoyenne dans le cadre du grand débat national voulu et annoncé par le président de la République en réponse aux Gilets jaunes.

Une dizaine de réunions

Le député la majorité organise des réunions dans une dizaine de communes. Il démarre ce jeudi à la mairie de Panissières et sera le lendemain à la salle Pierre Boulez de Montbrison. Chaque réunion aura lieu à 19 heures.

Chaque réunion démarrera par une petite demi-heure de présentation du grand débat, habitants et élus prendront ensuite la parole librement pour faire part de leurs revendications et propositions. À l'issue de ces prises de parole Julien Borowczyk fera une synthèse de ces échanges, synthèse envoyée à l'exécutif.

Le député En marche est persuadé que ces débats sont essentiels "la population a besoin de s'exprimer, exprimer des revendications pour certains, exprimer une volonté de soutien pour d'autres [...] un besoin de démocratie plus direct avec le législatif que je représente".

EXPLICATIONS - Julien Borowczyk explique les consultations citoyennes Copier

Politique ou apolitique ?

Certains élus craignent déjà une démarche engagée. C'est le cas du maire de Montbrison Christophe Bazile " il ne faut pas que ce soit un lieu de propagande de la politique gouvernementale" dit l'élu qui salue malgré tout l'intention du député de la majorité. Christophe Bazile regroupe depuis plusieurs semaines les doléances de ses concitoyens et rappelle le rôle des maires "tous les jours nous recevons nos citoyens, tous les jours nous avons des demandes très concrètes sur leur quotidien, nous avons tous les jours ce que peut-être le député entendra".

RÉACTION - Le maire de Montbrison Christophe Bazile Copier

Il ne faut pas que ce soit un lieu de propagande de la politique gouvernementale — Christophe Bazile

Julien Borowczyk rappelle que tous les élus sont conviés à ces réunions, un mail leur a d'ailleurs été adressé à ce sujet. Il assure des rendez-vous apolitiques " le but c'est justement de laisser la parole libre aux citoyens [...] je ne politise pas, je ne suis pas là pour prendre la parole, pour me mettre sur une estrade [...] je suis là pour écouter, rédiger une synthèse et la transmettre de manière très transparente".

Je ne politise pas [...] je suis là pour écouter, rédiger une synthèse et la transmettre de manière très transparente — Julien Borowczyk

Julien Borowczyk est à Panissières ce jeudi 3 janvier, à Montbrison vendredi 4, à Noirétable le 7 janvier, à Montrond-les-Bains le 9 janvier. Toutes les dates.