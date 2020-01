Le député LREM Stéphane Travert à l'aube d'une période "charnière"

La Haye-du-Puits, La Haye, France

"Nous sommes dans une période charnière, avec les municipales qui approchent". Le député LREM de la Manche Stéphane Travert a fait le point sur les dossiers du début d'année 2020.

La circulaire Castaner va permettre de "nuancer" la vie politique

"On n'empêche pas les gens de se présenter avec une étiquette". Stéphane Travert a réagi à la polémique concernant la circulaire Castaner sur les élections municipales. Dans une lettre adressée au président de l'Association des maires ruraux (AMRF), le ministre de l'Intérieur a demandé aux préfets "de nuancer les candidats et listes de candidats uniquement dans les communes de 9.000 habitants et plus, ainsi que dans les communes chefs-lieux d'arrondissement". Le "nuançage" consiste à attribuer une couleur politique aux candidats ayant déposé une liste "sans étiquette", par exemple "divers droite", "divers gauche", "centriste"... "Sur ces élections nous avons très peu de partis politiques présents en tête de liste. Beaucoup se réclament de la citoyenneté, sans étiquette, dépassent les clivages. On va donc pouvoir mieux nuancer les sensibilités politiques du département", note l'élu. Il s'agit de _donner un véritable visage à notre démocratie_".

Circulaire Castaner : "Il s'agit de donner un véritable visage à notre démocratie"

Une table-ronde pour la Nationale 13

Une série de réunions publiques sur l'avenir de la Nationale 13 entre Cherbourg et Valognes s'est terminée à la mi-janvier. Parallèlement, le député a reçu l'association des riverains à plusieurs reprises. "Ce dossier a été ressorti de l'ornière depuis 2013-2014. On est dans la discussion. Il faut maintenant _phaser les travaux, les axes de communication et de déviation nécessaires pour sécuriser le parcours et travailler sur l'enveloppe financière_. Maintenant, ce qui serait bien, c'est que tout le monde se mette autour de la table pour définir cette enveloppe et un calendrier", souligne l'élu. Stéphane Travert doit voir la ministre des Transports pour le plan financier. Des travaux auxquels s'ajoutent le projet d'échangeur de Valognes, qui permettra de desservir le centre aquatique et la future caserne des pompiers. "Cet échangeur, il est plus que nécessaire", confie le député.

RN 13 : "Mettre tout le monde autour de la table"

Gastro des huîtres : améliorer l'assainissement

L'ostréiculture, "c'est l'une des filières économiques les plus importantes de notre région", précise l'ancien ministre de l'Agriculture. Une filière touchée après les fêtes par un épisode de gastroentérite sur les élevages. "ça veut dire qu'on n'a pas suffisamment mis de moyens sur l'assainissement dans les territoires. Ce sera le sujet que les intercommunalités devront traiter après les élections. Bien souvent, on disait que les responsables de la mauvaise qualité des eaux, c'étaient les moutons. C'est multifactoriel. Peut-être que de temps en temps, le lessivage des herbus amène des bactéries dans l'eau. On doit avoir un réseau d'assainissement digne de ce nom dans l'ensemble du département. Car ça protège notre environnement. Ces travaux d'assainissement, _je sais que ça coûte beaucoup d'argent_. Mais, pour préserver la la qualité de la conchyliculture, la vitalité des entreprises, et apporter cette tradition des produits de la mer, ça fait partie des sujets sur lesquels il faut mettre les bouchées doubles".

Gastro des huîtres : "On n'a pas suffisamment mis de moyens sur l'assainissement dans les territoires"

Un institut pour gérer le trait de côte sur tout le département

Avec ses 355 km de côtes, le département de la Manche est fortement exposé aux assauts de la mer et du vent. Ce qu'on appelle l'érosion. Stéphane Travert se dit donc favorable à "un institut pour traiter de manière cohérente l'ensemble du trait de côte, du nord au sud. Chacune des agglomérations travaille de son côté". Une gouvernance partagée qui aurait pour but de coordonner les actions afin d'être plus efficace et répondre à plusieurs questions : comment on anticipe le recul des côtes ? Où lutter de manière douce/dure ? Etc. Cet institut traiterait notamment de la relocalisation des entreprises agricoles et ostréicoles, des priorités à donner sur un territoire (ostréiculture, tourisme...).