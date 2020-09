Le député mayennais Guillaume Garot tête de liste de la gauche aux Régionales ? Il ne l'exclut pas

Guillaume Garot entend peser de tout son poids politique pour faire basculer à gauche la Région Pays de la Loire en mars 2021 à l'occasion des élections régionales. Le député PS de la Mayenne, ancien ministre de l'Agroalimentaire du Président François Hollande, n'exclut pas d'être la tête de liste d'une gauche unie : "j'ai la volonté de m'engager dans cette élection mais la politique n'est pas d'abord une question de personnes mais avant tout une question de projet, d'idées, de propositions et c'est le sens du collectif citoyen La Fabrique que nous avons créé au début de l'été, des femmes et des hommes engagés dans toute la région qui ont envie de dessiner un nouvel avenir" a-t-il affirmé à France Bleu Loire-Océan.

Guillaume Garot affirme que la responsabilité de l'action publique ne peut plus se faire comme il y a quelques années : "il faut en finir avec des logiques verticales, descendantes qui imposent un projet composé, fabriqué dans le secret d'un bureau et nous proposons de faire tout l'inverse. C'est une démarche très ouverte vis-à-vis des citoyens. Moi je suis convaincu que cette façon de faire ensemble sortiront des solutions nouvelles pour notre région et un nouvel espoir aussi".

La droite ligérienne est aux affaires depuis 2015. Bruno Retailleau avait succédé au socialiste Jacques Auxiette avant de céder son fauteuil de président à Christelle Morançais.

