Le député mayennais Yannick Favennec dépose une proposition de loi contre les déserts médicaux

Yannick Favennec dépose une proposition de loi pour lutter contre les déserts médicaux. Le député UDI et son collègue Thierry Benoit, député d'Ille-et-Vilaine, émettent plusieurs propositions comme l'obligation d'exercer trois ans après l'obtention du diplôme dans une zone sous-dotée.

Dans un communiqué, le député UDI de la Mayenne, Yannick Favennec et son collègue Thierry Benoit, député UDI d'Ille-et-Vilaine, détaillent leur proposition de loi pour lutter contre les déserts médicaux. Ils émettent plusieurs idées comme l'obligation d'exercer dans une zone sous-dotée durant les trois ans après l'obtention du diplôme de médecine. Les députés imaginent aussi rendre obligatoire le stage en zone sous-dotée "afin de parfaire la connaissance des étudiants en médecine des particularités de ces territoires".

Parmi leurs propositions, ils veulent aussi imposer un préavis d'un an à un médecin quittant un territoire sous-doté, "afin que les autorités disposent du temps nécessaire pour s'organiser". Yannick Favennec appelle également "tous les habitants et les élus qui le peuvent à se mobiliser en vue de la manifestation du 4 décembre prochain à Paris". Les syndicats et Audace53, l'association des usagers des hôpitaux mayennais, organisent une manifestation devant le ministère de la Santé à Paris le 4 décembre.

Pour rappel, la Mayenne est le troisième désert médical de France en nombre de médecins par habitant. Dans notre département, une personne sur trois n'a pas de médecin traitant.