Le député Mayennais Yannick Favennec veut rendre le vote obligatoire lors des élections

Yannick Favennec, député UDI de la Mayenne, vient de déposer une proposition de loi qui vise à rendre le vote obligatoire lors des élections, mais sans prévoir de sanction. Il préconise également la reconnaissance du vote blanc.

Le député Mayennais UDI, Yannick Favennec, vient de déposer une proposition de loi relative « au devoir civique de voter ». Cette proposition de loi prévoit d'instaurer le vote universel et obligatoire, sans toutefois prévoir de sanction, et de reconnaître le vote blanc parmi les suffrages exprimés. Ce texte doit encore être débattu à l'Assemblée Nationale.

Rendre le vote lors des élections obligatoire

« Face au défi démocratique majeur que constitue la montée inexorable de l’abstention comme nous l’ont malheureusement démontré les scrutins de cette année, cette proposition de loi a pour ambition d’assurer une participation électorale la plus large possible à chaque scrutin, tout en permettant à toutes les expressions de nos concitoyens d’être reconnues et prises en compte » explique Yannick Favennec.

« Cet objectif est poursuivi au moyen de trois leviers d’action : instaurer le vote universel et obligatoire sans toutefois prévoir de sanction, comme le législateur a choisi de le faire s’agissant de l’obligation d’inscription sur les listes électorales depuis 1997 ; reconnaître le vote blanc parmi les suffrages exprimés, permettant à chaque Français de manifester son insatisfaction face à l’offre électorale lors d’un scrutin et, enfin faciliter le vote par procuration », indique le député.