Le député mayennais Yannick Favennec veut une prime carburant pour les salariés des zones rurales

Dans un courrier adressé au ministre de l'Économie, le député mayennais Horizon Yannick Favennec veut alerter sur le coût de la mobilité des salariés en zone rurale. Il pointe du doigt l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail, souvent plus important que dans les zones urbaines et trajet qui ne peut se faire qu'en voiture, du fait du manque de transport en commun. "Aucun transport en commun ne viendra répondre pour chaque salarié et chaque entreprise à ce problème de mobilité et le covoiturage reste encore une pratique limitée", indique-t-il.

Entre 100 et 200 euros par mois

Dans le cadre de la loi pouvoir d'achat en cours d'élaboration par le gouvernement, Yannick Favennec propose la création d'une prime mensuelle carburant. Celle-ci serait payée par les entreprises à leurs salariés, à condition de les dispenser de charges sociales. "Cette mesure consisterait à dédommager le coût additionnel de carburant au-dessus d’un kilométrage donné et ce entre 100 € et 200 € par mois, selon un barème variable lié au coût du carburant", précise le député dans son courrier. Comme exemple, l'élu mayennais s'appuie sur l'actuelle prise en charge de la moitié des frais de transports en commun par les entreprises en région parisienne.

"Mettre en place une prime mensuelle carburant pour les salariés des zones rurales serait une mesure d’équité et de justice sociale", conclut Yannick Favennec. Le projet de loi pouvoir d'achat est attendu en Conseil des ministres ce jeudi 7 juillet, avant d'être examinée à l'Assemblée nationale à partir du 18 juillet.