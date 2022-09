Le député Olivier Falorni rejoint un groupe à l'Assemblée Nationale, et la majorité présidentielle

Ce mercredi 28 septembre, le député de Charente-Maritime Olivier Falorni a annoncé rejoindre le groupe des Démocrates (Modem et Indépendants) à l'Assemblée Nationale. Entité qui appartient à la majorité présidentielle. Il l'assure : "Cela ne change rien, je reste indépendant."

Depuis sa réélection en juin dernier, le député de la 1e circonscription de Charente-Maritime (La Rochelle-île de Ré) n'appartenait à aucun groupe dans l'hémicycle de l'Assemblée Nationale. Cela n'est plus le cas depuis ce mercredi 28 septembre, comme Olivier Falorni l'a annoncé dans un communiqué : "L’heure du choix est venue pour moi. Député non-inscrit depuis le début de cette nouvelle législature et ne souhaitant pas le rester, j’ai décidé de m’inscrire au groupe Démocrate (MoDem et Indépendants)". Un groupe de 50 députés (en le comptant), qui appartient à la majorité présidentielle.

Si je ne suis pas d'accord avec un texte de la majorité présidentielle, je ne la voterai pas

Pour autant, cela n'imposera aucun changement dans sa politique d'après l'élu, joint ce matin par France Bleu La Rochelle : "Je reste un homme de centre-gauche. J'ai choisi ce parti car j'y garderai mon indépendance, ma liberté de vote. Oui, il fait partie de la majorité présidentielle, mais si je suis en désaccord avec un texte, je ne le voterai pas."

Il n'a jamais envisagé de rejoindre la Nupes

Il y a et il y aura des désaccords, mais il y a aussi des points d'accord, ce qui a poussé cette décision. Le dossier de la fin de vie, porté par le Charentais-maritime depuis son arrivée dans l'hémicycle. "C'est vrai, il y a eu des avancées ces dernières semaines à ce propos, cela a sans doute facilité le rattachement" avoue-t-il. En rajoutant aussi qu'il n'avait de toute façon pas l'intention de rester indépendant : _"_Quand on est député, il est extrêmement difficile de pouvoir travailler concrètement et efficacement si l'on n'est pas rattaché à un groupe parlementaire."

Enfin, la question du groupe à rallier ne s'est pas vraiment posée : "Je n'ai jamais eu l'intention de rejoindre la Nupes. J'ai gagné dans ma circonscription au second tour contre un de leurs candidats. C'est un mouvement qui, à mes yeux, pratique une opposition systématique et sectaire, donc stérile et même nocive."