Le député Patrice Prat ne se représente pas

Élu dans la 3ème circonscription du Gard depuis 2012, Patrice Prat qui s'est retiré du Parti Socialiste en juillet 2016 tourne la page. Il ne se représente pas aux futures élections législatives et dresse un état des lieux de la vie politique française assez morose.

Il devient dit-il "urgent que les responsables politiques changent leurs pratiques" mais lui ne veut plus faire partie de ce paysage politique. Dans une longue lettre le député du Gard, ex PS, annonce qu'il ne se représente pas aux élections législatives du mois de juin. Après 20 ans de vie politique (élu local puis député) Patrice Prat décide d'arrêter. Il ne veut pas dit-il d'une "vie ennuyeuse et inutile".

Un hiver démocratique

En juillet dernier le parlementaire a quitté le Parti Socialiste après avoir signé deux fois une motion de censure contre le gouvernement. Il se met alors en retrait du gouvernement s'éloigne de la politique en place, une politique qu'il a dû mal à comprendre. C'est pourquoi il en appelle à un changement des mœurs. Son constat est sombre, Patrice Prat parle d'un hiver démocratique.

Nous entrons dans un hiver démocratique, c'est mon intime conviction. Je souhaite me tromper - Patrice Prat, député du Gard

Dans sa lettre, Patrice Prat dénonce "l'insouciance d'une partie des élus, les blocages de la vie politique qui ne parvient, selon lui, plus à se remettre en question dans une période où le pays est en forte demande.

A 51 ans il décide donc de tourner la page, la page politique de sa vie "je veux me recentrer sur moi" écrit-il, "je consacrerai donc à mes passions, trop longtemps délaissés".

A 51 ans il décide donc de tourner la page, la page politique de sa vie "je veux me recentrer sur moi" écrit-il, "je consacrerai donc à mes passions, trop longtemps délaissés".

Invité de France Bleu Gard- Lozère ce mardi

Que pense t-il de l'actuelle campagne présidentielle? Quel candidat soutient-il? Comment voit-il la France dans les prochains mois. Patrice Prat sera l'invité de France Bleu Gard-Lozère ce mardi matin à 7h50.