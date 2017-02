Le député Paul Salen lance sa campagne pour les prochaines législatives

Âgé de 67 ans, le député Les Républicains de la 6eme circonscription de la Loire est candidat à sa propre succession, toujours accompagné de sa suppléante Michelle Delorme. Il avait été élu en 2012 avec plus de 53% des voix.

Paul Salen, député LR de la Loire et candidat à sa réélection repart donc en campagne pour les législatives dans sa 6eme circonscription, la plus importante du département avec ses 125 communes et ses 144 000 habitants. Une décision qui n'a pas été forcément facile à prendre compte tenu du contexte de défiance suscité par l'affaire Fillon dans l'opinion, et que le candidat constate au quotidien sur le terrain: " Les gens m'en parlent tous les jours et ils ont raison, je peux les comprendre. (...) Il y a une enquête en cours, sur le fond les députés ont le droit d'embaucher qui ils veulent mais à condition que le travail soit bien réel. Si il était vraiment prouvé que les activités de Mme Fillon sont fictives, alors cela me gênerait énormément."

Même s'il laisse au candidat des Républicains à la présidentielle le bénéfice de la présomption d'innocence, Paul Salen se dit cependant choqué par les salaires dévoilés par le "Canard enchaîné" ( jusqu'à 7830 euros nets mensuels pour Pénélope Fillon en tant qu'attaché parlementaire, 3000 euros en moyenne pour chacun de ses deux enfants). Des sommes qui font bondir le député ligérien: " Ce qui me dérange beaucoup ce sont les montants des salaires, qui eux sont avérés et qui sont indécents. J'emploie aussi des assistants parlementaires, et la mieux payée d'entre eux touche 2 200 euros! On ne peut pas d'un côté demander aux français de faire des efforts, et de l'autre ne pas se les appliquer à soi même".

En attendant, Paul Salen veut croire que les électeurs ligériens sauront faire la part des choses au moment de participer aux législatives : "Ce sont deux campagnes bien différentes, il faut dissocier les deux. Même si par malheur ma famille politique perdait les présidentielles, aux législatives ce sont des candidats locaux qui se présentent face aux électeurs". Paul Salen espère donc que les votants de la 6eme circonscription lui renouvelleront leur confiance, et il leur donne rendez vous le 18 mai prochain à Montrond les Bains pour sa première réunion publique de campagne.