Le député poitevin de la République en marche Sacha Houlié menacé de mort

Sacha Houlié porte plainte. Le député LREM de la Vienne a reçu des menaces de mort par courrier anonyme au Palais Bourbon.

Sacha Houlié confirme ce mardi matin 31 octobre 2017 qu'il a bien porté plainte. Le député de la République en marche, élu dans la 2ème circonscription de la Vienne a reçu des menaces de mort par courrier. Il a également alerté le Ministère de l'intérieur de ce courrier.

La lettre dactylographiée, et non signée, a été envoyée au Palais Bourbon et ouverte par ses collaborateurs parlementaires.

"Je sais où vous trouver"

A l'intérieur, l'auteur lui reproche de défendre une politique "odieuse" vis à vis "des retraités qui ont travaillé toute leur vie". Il fait référence à la hausse de la CSG qui devrait pénaliser un certain nombre de retraités français. Il faut dire qu'en tant que vice-président de l'Assemblée nationale, le jeune député Poitevin a récemment défendu à la télé la réforme gouvernementale. Et c'est sans doute à cause de cela, que cet auteur anonyme s'en prend à lui, allant jusqu'à l'injurier et le menacer de mort.

"Arrivant au terme de ma vie, n'attendant plus rien, je vais rendre service à la société" - écrit-il -,"J'ai suffisamment de renseignements sur vous, et je sais où vous trouver"....

Le corbeau encourt des peines de prison

Dans l'entourage de Sacha Houlié, on prend ces menaces très au sérieux. Le député a porté plainte ce matin.

L'auteur de ces menaces, s'il est arrêté, encourt jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende