Le député PS Joël Aviragnet sur l'enquête sur Génération Identitaire : "Ce sont des gens qui mentent"

Il fait partie de ceux qui ont été écœurés et révoltés par l'opération anti-migrant menée la semaine dernière dans les Pyrénées. Le député socialiste de Haute-Garonne Joel Aviragnet réagit ce mercredi à l'ouverture d'une enquête par le procureur de Saint-Gaudens à l’encontre du groupe "Génération Identitaire."

France Bleu : Le procureur ouvre donc une enquête pour "provocation à la haine", le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin envisage la dissolution de ce groupuscule. Vous êtes soulagé ?

Joël Aviragnet : Evidemment. Nous avons été les premiers avec Carole Delga, la présidente de Région et Georges Méric le président du département à demander aux services de l’Etat d’intervenir et de faire cesser ce genre d’intervention contraire aux fondamentaux de la République. Je me réjouis que la justice engage ses procédures et que le ministre veuille agir.

France Bleu : est-ce que ca va assez vite. Il va falloir attendre que l'enquête se déroule pour que la dissolution soit ordonnée ou pas ?

Joël Aviragnet : Nous sommes dans un état de droit. Il faut que cette association soit dissoute. Ce sont des activistes qui professent des valeurs contraires à la République. Ce sont des gens qui mentent, qui rusent. Au col du Portillon, le dernier migrant que nous avons vu, ce sont les réfugiés de la guerre civile en Espagne. Ils font du buzz. Mais derrière tout cela, ils s’opposent aux valeurs de la fraternité.

Et le Comminges c’est une terre de partage, d’accueil, de solidarité. Nous n’avons toujours partagé ce que nous avec ceux qui avaient le moins, avec ceux qui en avaient le plus besoin. Nous n’avons pas beosin de ces gens là ; la République n’en a pas besoin.

France Bleu : Une contre-manifestation , une marche anti-fasciste "No Pasaran" est organisée vendredi au col du Portillon. Est-ce que vous la soutenez ?

Joël Aviragnet : Je ne pourrais pas y être. Mais je la soutiens complètement. Quand on s’attaque à un seul humain, on s’attaque à l’humanité toute entière. On se doit se montrer uni, faire face ensemble face à l’extrême droite.