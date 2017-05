Le député PS Michel Liebgott passe la main

Après 19 ans à l'Assemblée Nationale, Michel Liebgott annonce qu'il ne sera pas candidat à sa propre succession dans la 8ème circonscription de Moselle. Il sera suppléant de son directeur de cabinet Eric Marochini. Michel Liebgott va se consacrer notamment à la mairie de Fameck.

"C'est vrai que c'est une page qui se tourne, il y a toujours un peu de nostalgie", Une lourde page de 19 années à l'assemblée Nationale. Michel Liebgott a été élu en 1997, il a depuis été réélu à chaque fois. Mais la défaite de Manuel Valls à la primaire Socialiste, la victoire d'Emmanuel Macron à la présidentielle et la volonté de renouvellement a sans doute pesé. "C'est une ère nouvelle qui s'ouvre, on voit bien qu'il y a du changement et pas seulement au Parti Socialiste et je crois qu'il fallait quelqu'un qui pouvait s'investir pleinement dans les fonctions parlementaires", explique sur France Bleu Lorraine le député âgé de 59 ans. Après voir réuni ses militants cette semaine, Michel Liebgott a donc pris la décision de ne pas être candidat. "J'ai considéré avec les militants qu'il y avait un candidat qui faisait l'unanimité, c'est mon directeur de cabinet Eric Marochini". Un "enfant de la vallée de la Fensch" âgé de 44 ans.

Michel Liebgott va se consacrer à la mairie de Fameck et à la communauté d'agglomération

Michel Liebgott touché par la loi sur le cumul des mandats va donc se consacrer pleinement à sa commune de Fameck dont il est maire depuis 1989 et à la communauté d'agglomération du Val de Fensch, il est est le président depuis 2014. "J'ai toujours souhaité être un élu de proximité et ne pas me perdre dans les méandres Parisiens. Je me retrouve plus à l'aise et plus motivé dans des exemples concrets de réalisations que sur l'organisation institutionnel du pays, souvent éloigné de nos réalités quotidiennes."