Le député RN de Gironde Grégoire de Fournas épinglé pour avoir fait de la publicité pour son vin sur Twitter

Il avait provoqué la polémique le le 3 novembre dernier. Face au député Insoumis Carlos Martens Bilongo, qui évoquait le sort du bateau humanitaire Océan Viking et des 234 migrants à son bord, l'élu du Médoc avait lancé un "qu'il retourne en Afrique" entraînant un tollé et son exclusion de 15 jours du Palais Bourbon. En attendant d'être à nouveau autorisé à siéger début décembre, Grégoire de Fournas, député et viticulteur, a refait parler de lui, ce mercredi 16 novembre, via un tweet, intégrant un lien pour commander du vin à sa propriété.

Le déontologue saisi

Le déontologue de l'Assemblée nationale a été saisi par la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. Il vient de conclure ce jeudi, à un "manquement déontologique". Le député de la Gironde "a fait la promotion d'un intérêt privé", l'entreprise de ses parents dont il fut salarié de surcroît, "dans le cadre de sa fonction" dans la mesure où le compte Twitter utilisé est le compte qu'il a fait référencer dans sa fiche personnelle de député. Le déontologue a écrit à Grégoire de Fournas pour l'informer de ce manquement et lui faire des recommandations. D'une part, la suppression du tweet (ce que Grégoire de Fournas avait déjà fait), et d'autre part, ne plus utiliser ce compte ou tout autre support arguant de sa qualité de député pour de telles activités.